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Devlet desteğiyle 45 dekara badem ekti, ilk hasada başladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4 yıl önce devletten fidan desteği alarak 45 dekar alana bin 900 kök badem eken üretici, ilk hasadını yaptı.

Devlet desteğiyle 45 dekara badem ekti, ilk hasada başladı
31.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:49

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4 yıl önce devletten fidan desteği alarak 45 dekar alana bin 900 kök badem eken üretici, ilk hasadını yaptı.

100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ağaçta üretilen kayısı ile ön plana çıkan Baskil ilçesinde yaşayan Zafer Yüzgeç, alternatif olarak badem yetiştirmeye karar verdi. Bunun üzerine 4 yıl önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden sertifikalı fidan desteği alan Yüzgeç, Ferragnes ve Ferraduel çeşidi bin 900 fidanı 45 dekar alana dikti. 4 yılın sonunda Yüzgeç, ilk hasadını yaptı. İlk hasada, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ve kurum müdürleri katıldı.

Bademleri 2016 yılında diktiğini ifade eden Zafer Yüzgeç, "Bademler Ferragnes ve Ferraduel çeşididir. Ceviz ve badem normalde bizim ülkemizde anavatanı diyebileceğimiz haldeyken maalesef ihracat açıklarına sahip durumdayız. Bu açığı kapatmamız gerekiyor. Çünkü bu paraların hepsi yurt dışına gitmektedir. Bu asıl bizim mesleğimizdir. Atalarımızda bize miras kalmıştır. Bademler 4'üncü yaşında girdi ve ürün almaya başladık" diye konuştu.

Önemli bir çalışma yapıldığını belirten Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, "Badem yetiştiriciliğinin bölgemiz için alternatif bir gelir kaynağı olarak diğer üreticilerimize örnek olacağını ümit ediyoruz. Bu çalışmayı başarılı buluyoruz. Bundan sonra devam edecektir. Bölgemiz kayısı ile meşhur bir yer. Elbette kayısının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımız var. Kayısı birliği de kuruldu ve bunu faaliyete geçirdiğimizde çiftçilerimiz rahatlığını görecek. Aynı zamanda çiftçilerimize bu bölgede alternatif ürünlerde sunarak onların gelir kaynaklarını artmasını diliyoruz. Bademcilik ve ceviz burada önem kazanıyor. Bunları inşallah yaygınlaştıracağız. Seracılığı da ileri ki zamanlarda bu bölgede geliştireceğiz. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde Baskil bölgemizi daha da geliştirip çiftçilerimize büyük gelir kaynağı oluşturacağız" dedi.

Baskil deyince akla kayısı geldiğini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Bu bizim en önemli değerimiz ve stratejik ürünümüz. Dolasıyla bizler Baskil kayısısının sadece Türkiye piyasasında değil dünya piyasasında yer alabilmesi için paydaşlarımızla birlikte ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ancak bir bölgede tek ürünle yürümek her zaman avantajlı sayılmıyor. Baskil ürün çeşitliliğin zenginleştirmek ve üreticilerimizin yıl içerisinde daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamak için değişik ürünlerle ilgili çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de bademdir. Şu anki badem fidanları 4 yaşında olmasına rağmen gerçekten verime yatmış bu sene ciddi bir rekolte ile hasat bekliyoruz. Bölgenin özellikle sahil kısmında küçük aile işletmelerine yönelik ikliminde uygun olmasından dolayı seracılığın geliştirilmesi üst bölgelerde badem ve ceviz alanında gelişmelerin kat edilmesi için gayret içerisinde olacağız. Bugün buradaki badem hasadını ilk olarak gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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