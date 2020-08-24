HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Devlet desteği sağlanan tekstil firmaları istihdam kapısı oldu

Muş'ta son yıllarda devlet desteğiyle büyük atılımın olduğu tekstilde firma sayısı 25'e yükselirken, bu firmalarda çalışan 3 bin personelin tamamının işbaşı eğitimi Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildi.

Devlet desteği sağlanan tekstil firmaları istihdam kapısı oldu
24.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:45

Muş'ta son yıllarda devlet desteğiyle büyük atılımın olduğu tekstilde firma sayısı 25'e yükselirken, bu firmalarda çalışan 3 bin personelin tamamının işbaşı eğitimi Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildi.

Muş'ta son 5 yıl içerisinde gelişen tekstil; özellikle gençler, kadınlar ve engelli bireyler için istihdam kapısı oldu. İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından sağlanan meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarıyla meslek edinen vatandaşlar, bu sayede aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Tekstilde kaydedilen gelişmeyle ilgili bilgi veren Muş İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Taylan, son yıllarda özellikle Muş'ta tekstile ciddi bir atılımın olduğunu ve İŞKUR olarak bu atılımdan memnun olduklarını söyledi. Muş'ta daha önceden 5 firma varken son bir yıl içinde bu sayının 25'e yükseldiğini kaydeden Taylan, "Şu anda ortalama tekstil firmalarımızın tamamında 3 bin kişi çalışıyor ve bu 3 bin kişinin eğitimlerinin tamamı İŞKUR aracılığıyla yapıldı. Hala da meslek edindirme kurslarımız olduğu gibi işbaşı eğitim programlarımız da devam ediyor. Pandemi süreci olmasına rağmen gerekli tedbirler alındıktan sonra çok şükür herhangi bir firmamızdan bir rahatsızlık haberi bize gelmedi. Gerekli tedbirlerle birlikte işimize devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık 900 kişi işbaşı eğitim programından faydalanıyor" dedi.

"Son beş yıldır Türkiye'de en başarılı yerlerdeyiz ve Türkiye birincisiyiz"

2015 yılından bu yana Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Taylan, "Bizim işe yerleştirme programlarımız var. Genç, kadın, engelli, işsizlik sigortası alanlar, sosyal yardım alanlar, bunlardan işe yerleştirdiğimiz insanlar var, ayrıca meslek edindirme kurslarımız var. Engellilerle ilgili özel bir çalışmamız var. Engellilerin ve eski hükümlülerin projelerini hazırlayıp bakanlığımıza gönderiyoruz. 2015 yılından şimdiye kadar son beş yıldır Türkiye'de en başarılı yerlerdeyiz ve Türkiye birincisiyiz. Bu çalışmalarımızı zevkle yapıyoruz ve devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bir tekstil firmasında çalışan Ömer Uygur ise pandemi sürecinde çalışmaya devam ettiğini ve maaşlarının düzenli olarak yatırıldığını söyledi. Süreçte hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Uygur, "Çalışmasam mağdur olacaktım. Kirada kalıyorum. Aylık yaklaşık olarak bin 500 lira civarında bir giderim var. Burada çalışmasam ne iş yapacağımı bilemiyorum. Allah'a şükürler olsun bu süreçte hiç mağduriyet yaşamadım. Burada şort dikim işi yapıyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti Magazin
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Güncel
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisine onay verdi
ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisine onay verdi
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
'Laf attın' kavgası bir genci hayattan kopardı
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Sertab Erener Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fuat Çapa Fatih Terim Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kozan İzmir Adana
Şu an buradasınız: Devlet desteği sağlanan tekstil firmaları istihdam kapısı oldu - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:25:04. #1.15#
title