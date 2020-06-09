HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu

Niğde'nin Çukurkuyu kasabasında devlet desteğiyle inek çiftliği kuran Mahmut Şahin, hem kasabaya hem de Niğde ekonomisine katkı sağlıyor.

Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu
09.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:09

Niğde'nin Çukurkuyu kasabasında devlet desteğiyle inek çiftliği kuran Mahmut Şahin, hem kasabaya hem de Niğde ekonomisine katkı sağlıyor.

Devlet desteği olmadan bu işletmelerin kurulumunun zor olduğunu ifade eden Şahin, bunların haricinde süt, yem ve birçok destek aldığını söyledi. Kurulan tesiste ineklerin süt veriminin artırılmasında etki edecek şekilde pembe boya yaptıran Şahin, "2 yıl önce hibe başvurusunda bulundum ve devletten bina ve ekipman desteği aldım. Kasabadaki bu bölge yüksek kesimde olduğu için özellikle bu bölgeyi seçtik, sel ve afet olmasın diye. Kasım ayında inşaata başladık, 6 ayda tesisi kurmuş olduk. Tesisi, 50 baş kapasiteli olarak proje yaptık ancak kapasiteyi 150 baş hayvan alabilir şekilde büyüttük. Bu ülke için üretmek lazım. Herkesin bu işi yapması lazım ama devlet olmazsa, devlet desteği olmazsa çiftçi olmaz. Yonca ektim destek alacağım, iyi tarımdan da destek alıyorum, her şeyden destek alıyorum. İyi tarım yapıyoruz, o yüzden malımızı çok rahat satıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise devlet desteğiyle kurulan tesiste süt hayvancılığı yapıldığını ifade etti. Tesisin 150 başlık hayvan kapasitesi olduğunu ve 400 bin lira hibe desteği sağlandığını söyleyen Müdür Baş, "İşletme toplam bir milyon liraya mal oldu. Kapasite artırmaya müsait bir işletme. Şu an tesiste yaklaşık 80 büyükbaş hayvan var. Devletimiz, tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde ekonomik anlamda, destek veriyor" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Borsa, günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu Ekonomi
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Leyla Güven Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şahan Gökbakar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ayasofya Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Devlet desteği ile süt işletmesi kurdu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:33:00. #1.15#
title