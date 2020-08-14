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Devlet desteği ile kurulan manda işletmesi besicilerin gelir kapısı oldu

Muş'ta 2018 yılında devlet desteği ile kurulan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği İşletmesi, özenle yetiştirdiği mandaları Türkiye'nin birçok kentine sevk ediyor.

Devlet desteği ile kurulan manda işletmesi besicilerin gelir kapısı oldu
14.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:20

Muş'ta 2018 yılında devlet desteği ile kurulan Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği İşletmesi, özenle yetiştirdiği mandaları Türkiye'nin birçok kentine sevk ediyor.

Muş'ta özellikle devlet desteğiyle geliştirilen manda yetiştiriciliğiyle manda sayısı 7 binin üzerine çıktı. Besicilere ciddi gelir kapısı olan manda yetiştiriciliği her geçen gün ivme yükseltiyor. Kentte 2018 yılında devlet desteği ile kurulan ve manda yetiştirilen Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği İşletmesi, yetiştirdiği mandaları büyükşehirlere pazarlıyor. Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği İşletme sahibi Nejat Emre, gazetecilere yaptığı açıklamada, düve merkezinin devamlı olarak işlemekte olduğunu ve burada yetiştirilen düveleri talep edilen yerlere gönderdiklerini söyledi. Şu anda İzmir'e düve sevkıyatı yaptıklarını ifade eden Emre, "66 dişi, 7'de erken üzere toplam 73 hayvanı sevk ediyoruz. Türkiye'nin her yerine hayvan yetiştirmeye çalışıyoruz. Manda talep eden iller arasında İstanbul, Bolu ve Aydın bulunuyor. Tesisimizde yüzde 50 devlet desteği var. Yarısını devlet yarısını da biz karşıladık. Üyelerimizdeki verimli hayvanları toplayıp, 2 yıl besleyip talep edilen yerlere gönderiyoruz. Hayvanlarımızı gebe olarak satıyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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