Devlet desteği ile işinin patronu oldu

11.10.2019 09:41

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan İsmail Yıldırım (22), emekli olan babasından devraldığı 20 arı kovanını, devletin sağladığı destekle 60'a çıkardı. Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, balın kilosunu 40 ila 70 TL arasında satışa sunuyor.

Şehzadeler'in çam ağaçlarıyla çevrili Hamalınkırı mevkisinde babasından devraldığı 20 kovanla 1 yıl önce arıcılığa başlayan lise mezunu İsmail Yıldırım, bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Proje kapsamında 40 arılı kovan, ürünü kovandan alırken kullanılan sır alma makinesi, dinlendirme tankı, körük, maske, eldiven, ayırma demiri, propolis ve ana arı tuzağı ekipmanlarını almaya hak kazandı. Bugün 60 kovanıyla üretim yaparak kendi işinin patronu olan Yıldırım, süzme balını kilosunu 40 liradan, çıta balını ise kilosu 70 liradan sattığını belirtti. İş hayatında geçen süreci anlatan İsmail Yıldırım, "Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduk. Arıcılıkta kullanılan ekipmanları ayrıca 40 arı dolu kovanı almaya hak kazandım. Şu an bal salımı iyi gidiyor. Benim yaşıtlarım normalde hep masa başı bir iş ister ama ben tam aksini düşünüyorum. Burada doğayla iç içe olmak, arılarla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Devletimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA