Devlet desteği ile hindi çiftliği kurdu

19.10.2019 13:24

Batman'ın merkeze bağlı Bıçakçı köyünde yaşayan Abdurrezzak Yıldız, devlet desteğiyle hindi çiftliği kurdu.

Hindi yetiştiriciliğine ilgi duyan Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteklerinden faydalanmak için başvuru yaptı. Yüzde 50 hibe desteği alan Yıldız, 2 milyon 300 bin lira bütçe ile 1400 metrekaresi kapalı, 54 bin 400 metrekarelik alanda çiftlik kurdu.

Çiftlikte 14 bin hindisi bulunan ve 9 kişiyi istihdam eden Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliğinde 10 bin hindi palazı, 4 bini aşkın da kesimlik hindi yetiştirdiğini söyledi.

Doğal bir ortamda yetiştirdiği hindilere talebin yüksek olduğunu ifade eden Yıldız, devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Bende hindi sevdası vardı. Hindi sevdam bana çiftlik kurdurdu. Araştırdım, bu çevrede çiftçilerin elinde hindinin az olduğunu öğrendim. Bir hindi çiftliği olmadığını öğrenince de Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bu çiftliği kurdum. Tesisimiz modern ve hijyenik. Yetiştirdiğimiz hindileri hem hijyenik hem de ekonomik olarak müşterilerimize sunacağız." diye konuştu.

Hindilerin gündüz açık alanda gezdiğini, akşam ise kapalı bölüme alındığını anlatan Yıldız, doğal şekilde yetiştirildiği için lezzetli olan hindilerine talebin yüksek olduğunu kaydetti.

Yıldız, "Hindileri doğal köy ortamında yetiştiriyoruz, lezzeti de buradan geliyor. Hayvanlarım burada doğayla iç içe büyüyor." dedi.

Hedefini büyüttüğünü dile getiren Yıldız, "Hedefim, kapasiteyi artırmak. Kesimhane ve restoran da kurmak istiyorum. Böylece çiftliğe gelen müşterilerimizden, isteyen hindiyi kestirip evine götürecek isteyen de restoranda hindi eti yiyebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA