Devlet desteği Antalyalı Safiye'ye iş ve AŞ oldu
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Devlet desteği Antalyalı Safiye'ye iş ve AŞ oldu

Antalya'da devletin verdiği çeşitli desteklerle günde 150 kilogram sütün üretilen büyükbaş hayvan çiftçiliğinin sahibi olan Safiye Güler, hayalindeki işin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

05.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:07

Antalya'da devletin verdiği çeşitli desteklerle günde 150 kilogram sütün üretilen büyükbaş hayvan çiftçiliğinin sahibi olan Safiye Güler, hayalindeki işin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kepez ilçesi Başköy Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Güler, hayalindeki büyükbaş hayvan çiftliği için önce eğitim almaya karar verdi.

Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen eğitimlere katılan Güler, dört yıl önce bankadan aldığı kredi ile devletin sağladığı çeşitli desteklerle çiftlik için ilk adımı attı.

Süt verimi yüksek 20 büyükbaş hayvan satın alan Güler, kurduğu modern tesiste büyükbaş hayvan sayısını kısa sürede 70'e çıkardı.

Güler, günlük olarak ürettiği 150 kilogram sütü Antalya Süt Birliğine satarak emeğinin karşılığını alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından her buzağı başına 350 lira destek alan Güler'e, çiğ süt için de bakanlığın belirlediği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destek verildi.

"Bilinçli olarak iş hayatına atıldım"

Kurduğu iş sayesinde hem kadınlara örnek olan hem de geçimini sağlayan Güler, AA muhabirine, Yörük kadını olduğu için çocukluğundan beri hayvanlarla bir arada bulunduğunu söyledi.

Eşinin desteğiyle işlerini büyütmeye karar verdiğini aktaran Güler, " İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden sürü yönetimi, sağım hijyeni, arıcılık gibi birkaç eğitim aldım. Hayvancılık yapmama rağmen birçok şeyi bilmiyormuşum, şimdi daha bilinçliyim." dedi.

Önceleri yıkık, dökük ve düzensiz ahırlarda hayvan yetiştirmeye çalıştığından süt veriminin düşük olduğunu anlatan Güler, devletten aldığı destekle bu sorunu çözdüğünü dile getirdi.

Aldığı Simental cinsi inekler sayesinde de süt üretimini artırdığını vurgulayan Güler, bulunduğu yerde sadece kendisinin risk aldığını, kredi çekerek işini büyüttüğünü bildirdi.

"Hayat çalışınca güzel"

Güler, insanların risk almaktan korktuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınız, anneyiz. Türk kadını çalışmak zorunda. Kadınlarımız korkmasınlar yapsınlar, hayat çalışınca güzel. Kadınlar bu işe girmeye düşünüyorsa önce eğitimini alsınlar. Ben de bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Hayvan doğum yaptığında ne yapılacağı, göbek kordonu nasıl kesileceği, buzağı doğduğun ilk yarım saat içinde emzirileceğini bilmiyordum. Eğitimlerini alsınlar, sonra bu işe girsinler. Ezbere yapmasınlar."

Çocukları gibi sevdiği hayvanlarına, "Zeyno", "Nazlı" ve "İrem" gibi isimler verdiğine anlatan Güler, çocuklarının da bu mesleği yapmasını istediğini kaydetti.

Devlet desteği Antalyalı Safiye'ye iş ve AŞ oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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