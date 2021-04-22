Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Van'da devlet desteği alan eski hükümlü Ömer Oflas, küçükbaş hayvan besiciliği işine başlayarak kendi işini kurdu.

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında Van'da devlet desteği alan eski hükümlü Ömer Oflas, küçükbaş hayvan besiciliği işine başlayarak kendi işini kurdu.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, tahliyelerinden sonra meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmalarına yönelik yürütülen projeler devam ediyor. Genç yaşta karıştığı bir suç nedeniyle 4 yıl cezaevinde kalan Ömer Oflas, tahliyesinden sonra iş bulamayınca İstanbul'dan köyüne döndü. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteğiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi" hakkında bilgi alarak projeye başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Ömer Oflas, "Devletten aldığım hibe desteğiyle 27 koyun aldım ve 17 tanesi doğum yaptı ve bu şekilde tekrardan hayata tutundum. Böyle bir imkan verilmeseydi belki de tekrardan suça karışabilirdim. Şu an çok şükür işimle ilgileniyorum. Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve İŞKUR Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hazırlanan 246 projeden 115 tanesinin kabul edildiğini hatırlattı. Korona virüs süresince ara verilen eğitim ve iyileştirme çalışmaları ve mesleki kursların pandemi sonrası devam edeceği dile getiren Dönmez, bu konuda proje yazmak isteyen yükümlülere desteklerin devam edileceği bildirildi. - VAN

Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı
Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Kızı, ikinci eşinin tacizine uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Devlet desteği alan eski hükümlü, küçükbaş hayvan besiciliği işine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:10:49. #1.14#

title