Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi
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Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi

Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdiŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerindeki Özgen köyünde devletten aldığı destekle zeytin ve fıstık yetiştiriciliği yapan Serdar Soysal, kendi köyünde 42 kişiyi istihdam ediyor.

05.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:32

Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerindeki Özgen köyünde devletten aldığı destekle zeytin ve fıstık yetiştiriciliği yapan Serdar Soysal, kendi köyünde 42 kişiyi istihdam ediyor. İhtiyaç sahiplerin mevsimlik işçi olarak il dışına çıkmasını bu yolla engellemeyi başardığını söyleyen Sosyal, "Devletin bu konuda destekleri var. Devlet her konuda vatandaşına ve çiftçisine destek çıkıyor. Bu anlamda çiftçilerin de biraz gayret göstermesi gerekiyor" dedi.

Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Özgen köyünde 1999 yılında 80 dönümlük arazisinde fıstık yetiştiriciliğine başlayan Serdar Soysal, 2007 yılında da devlet desteğiyle 242 dönüm arazisinde zeytin yetiştiriciliğine başladı. Zeytin bahçesinde 30, fıstık bahçesinde ise 12 işçiyi istihdam eden Soysal, köyünde yaşayan ihtiyaç sahiplerin mevsimlik işçi olarak il dışına çıkmasını bu yolla engellemeyi başardı. Köyde ayrıca sera da kuran Sosyal, burada domates, salatalık ve kavun ekimini de sürdürüyor.

'ÜLKE EKONOMİSİNE VE KENDİ EKONOMİMİZE KATKI YAPIYORUZ'

Yaklaşık 3 bin 500 fıstık ağacının olduğunu söyleyen Özgen, burada 12 kişiyi istihdam ettiğini söyledi. 242 dönümlük alanda yetiştirdiği zeytinleri Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini aktaran Özgen, burada da 30 kişinin çalıştığını söyledi. Devletin verdiği desteklerle üretimini artırdığını aktaran Özgen, "Ülke ekonomisine ve kendi ekonomimize katkı yapıyoruz. Devletin bu konuda ciddi ciddi destekleri var. İstihdam alanında da yardımcı oluyor. Ürünlerimizi iç piyasaya gönderiyoruz. Devlet her konuda vatandaşına ve çiftçisine destek çıkıyor. Bu anlamda çiftçilerin de biraz gayret göstermesi gerekiyor. Çiftçilik zor bir uğraş ama zamanı geldiğinde ürünü aldığı zaman anlamlı oluyor. Zahmet veriyoruz ama daha sonra bunun karşılığını ve ödülünü alıyoruz. Bölgemizde bu işin yaygınlaşmasını istiyoruz. İnsanların tarıma daha çok önem vermesini istiyoruz" dedi.

Özgen'in istihdam ettiği işçiler ise kendi köylerinde çalışmanın önemine değinerek, bu imkanla mevsimlik işçi olmaktan kurtulduklarını aktardı.

Devlet desteği alan çiftçi, köyüne istihdam getirdi

Kaynak: DHA

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