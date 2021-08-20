Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 82)
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 82) 20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır Resmi Gazete.
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 82) 20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır Resmi Gazete
Kaynak: Habermetre