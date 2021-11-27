Devlet Denetleme Kurulu, dövizdeki manipülasyon iddialarını mercek altına aldı - Haberler
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Devlet Denetleme Kurulu, dövizdeki manipülasyon iddialarını mercek altına aldı

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Devlet Denetleme Kurulu, dövizdeki manipülasyon iddialarını mercek altına aldı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Döviz Kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ye talimat verdi.

Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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