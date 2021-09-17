Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO'da yapacak

Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO Ana Salon'da "Carmina Burana" ile gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Çoksesli Korosu, yeni sezonda Burak Onur Erdem şefliğinde antik kent konserlerinden festivallere, dijital yayınlardan seyircili acapella konserlerine pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.

Koronun yeni sezon programında, 2021 Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında seslendirilecek Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu" koro müziğinin ölümsüz eserlerinden "Mozart Requiem" ve "Faure Requiem" gibi önemli yapıtlar yer alıyor.

Koro, sezon açılışını yarın Ankara CSO Ana Salon'da "Carmina Burana" ile yapacak. Carl Orff'un ölümsüz sahne kantatı "Carmina Burana", 26 Eylül'de de Aspendos Antik Kenti'nde dinleyicileri tarihi doku ve müziğin eşsiz birlikteliğiyle buluşturacak.

50. İstanbul Müzik Festivali açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak Devlet Çoksesli Korosu, Türk besteci Hasan Uçarsu'nun "Toprak Sever İnsanları Birer Birer" eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Koro, üyesi olduğu Avrupa Profesyonel Korolar Birliği aracılığıyla da Avrupa'daki müzikseverlere ulaşacak.

Devlet Çoksesli Korosunun Avrupalı bestecilere yazdırdığı Türkçe eserler de bu yayın serisinde yer alacak. Giovanni Bonato'dan Yunus Emre'nin, Henning Sommerro'dan Mevlana'nın, Eurico Carrapatoso'dan Nazım Hikmet'in dizelerinin dinletileceği yayınlarda eserlerin dünya prömiyerleri de gerçekleştirilecek. Orhan Veli'nin "Anlatamıyorum" şiiri, Sean Doherty'nin bestesinden, ilk defa Vox Nostra'nın "Bizim Sözümüz" yayınında dinleyiciyle buluşacak.