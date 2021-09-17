Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO'da yapacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO'da yapacak

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Kültür Sanat
Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO'da yapacak

Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO Ana Salon'da "Carmina Burana" ile gerçekleştirecek.

Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO Ana Salon'da "Carmina Burana" ile gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Çoksesli Korosu, yeni sezonda Burak Onur Erdem şefliğinde antik kent konserlerinden festivallere, dijital yayınlardan seyircili acapella konserlerine pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.

Koronun yeni sezon programında, 2021 Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında seslendirilecek Ahmet Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu" koro müziğinin ölümsüz eserlerinden "Mozart Requiem" ve "Faure Requiem" gibi önemli yapıtlar yer alıyor.

Koro, sezon açılışını yarın Ankara CSO Ana Salon'da "Carmina Burana" ile yapacak. Carl Orff'un ölümsüz sahne kantatı "Carmina Burana", 26 Eylül'de de Aspendos Antik Kenti'nde dinleyicileri tarihi doku ve müziğin eşsiz birlikteliğiyle buluşturacak.

50. İstanbul Müzik Festivali açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası ile sahne alacak Devlet Çoksesli Korosu, Türk besteci Hasan Uçarsu'nun "Toprak Sever İnsanları Birer Birer" eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Koro, üyesi olduğu Avrupa Profesyonel Korolar Birliği aracılığıyla da Avrupa'daki müzikseverlere ulaşacak.

Devlet Çoksesli Korosunun Avrupalı bestecilere yazdırdığı Türkçe eserler de bu yayın serisinde yer alacak. Giovanni Bonato'dan Yunus Emre'nin, Henning Sommerro'dan Mevlana'nın, Eurico Carrapatoso'dan Nazım Hikmet'in dizelerinin dinletileceği yayınlarda eserlerin dünya prömiyerleri de gerçekleştirilecek. Orhan Veli'nin "Anlatamıyorum" şiiri, Sean Doherty'nin bestesinden, ilk defa Vox Nostra'nın "Bizim Sözümüz" yayınında dinleyiciyle buluşacak.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
Tepki çeken 'semazen' temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Tepki çeken "semazen" temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mustafa Şentop
Magazin Kaan Urgancıoğlu Gülşen Güzel Sözler Yıldız Tilbe
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Hava Durumu Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Devlet Çoksesli Korosu, sezon açılışını yarın Ankara CSO'da yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:58:26. #1.11#