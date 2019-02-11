Devlet Cizre'de Terörün İzini Sildi

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde çukur kazıp barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci" operasyonunun 11 Şubat 2016'da sona ermesinin ardından devlet ilçede terörün izlerini sildi.

Cizre'de çukur kazan, barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan teröristlere yönelik 14 Aralık 2015'te güvenlik güçlerince başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu" 11 Şubat 2016'da tamamlandı.

Müşterek yürütülen ve 59 gün süren operasyonda, güvenlik güçleri ilçede teröristlerce oluşturulan çoğu el yapımı patlayıcılarla tuzaklı 708 barikatı kaldırdı, 263 çukuru kapattı. İlçede 666 terörist etkisiz hale getirilirken, bin 425 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerin 52 cami ile 14 okula hasar verdiği ilçede çok sayıda evde hasar oluştu.

İlçenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile Valilik tarafından ihya ve inşa çalışmaları başlatıldı.

Devlet eliyle yürütülen ve belediyenin de desteğiyle süren çalışmalar sonucu Cizre'de 3 yılda büyük dönüşüm yaşandı.

Yaralar devlet eliyle sarıldı

İlçedeki 6 bin 650 aileye gıda, 5 bin 642 aileye toplam 2 milyon 678 bin lira, bin 993 öğrenciye de 299 bin lira eğitim yardımında bulunuldu.

İlçede Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 2 bin kişiye iş imkanı sağlanırken, 2 bin kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

İki okulun yıkıldığı ilçede teröristlerce karargah gibi kullanılması sonucu hasar gören okullar onarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında görevlendirilen sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk gelişimci ve psikologdan oluşan 100 kişilik ekip, binlerce terör mağduru aileyi evlerinde ziyaret ederek, psikososyal destek sundu, ailelerin ihtiyaçlarını belirledi.

İlçede kullanılamaz hale getirilen 14 cami yıkıldı, karargah gibi kullanılan 38 cami ve 4 Kur'an kursu zarar gördü.

Diyanet Vakfınca yürütülen çalışmalarla 38 cami ve 3 Kur'an kursu onarılarak ibadete açıldı. Yıkılan 14 caminin yerine yeni camiler ile bir Kur'an kursunun yapımı sürüyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ilçede terör mağduru aileler için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 3 bin 87 konuttan ilk etapta 619 daire ve iş yerinin kura ile hak sahipleri belirlendi. Aileler kendileri için inşa edilen konforlu evlere kavuştu.

- Görevlendirme yapılan belediyeden Cizre'ye hizmet

DBP'li belediyeler döneminde birçok belediye hizmetinden mahrum kalan Cizre'de İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından birbiri adına projeler hayata geçirildi.

Belediye kaynaklarının etkin kullanılması, kaynakların halka hizmet olarak yansıtılması için yürütülen hizmetlerle temizlikten asfalta, içme suyundan yola, çocuk, kadın ve gençlere yönelik merkezlerden sosyal alanlara kadar uygulanan kapsamlı hizmetler Cizre'de meyvelerini verdi.

Terör nedeniyle yıllarca mahrum kalan hizmetlere kavuşan Cizre'de kısa sürede sağlanan 314 milyon liralık yatırım ile gözle görünür bir değişim sağlandı.

İlçede son 2 yılda 239 kilometre içme suyu ve 61 kilometre kanalizasyon şebekesi yapıldı, 150 kilometre sıcak asfalt döküldü, Dicle Nehri Islah Projesi hayata geçirildi, Hayvan Pazarı inşa edildi, 200 dönümden oluşan 11 park ve Kadın Kültür Merkezi hizmete açıldı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıldı, ışıklandırma ile kent aydınlandı.

İsmail Ebu-liz Taş Köprüsü, 2 bin metrekarelik dikey bahçe, Millet Kıraathanesi, yeni belediye binası gibi yatırımların ilçeye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini belirterek, terör örgütünün ilçedeki çukur ve barikat saldırılarının ardından yapılan imar ve ihya çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi.



"Dicle Nehri'nin incisi kadim şehrimiz Cizre'de terörün izlerini tamamen sildik. Bu sağlanan huzur ve güven ortamında öncelikle altyapı hizmetlerini gerçekleştirdik ve daha sonra üstyapı faaliyetleri ile de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." diyen Arıcan, ilçedeki standartları bu sayede belirli bir seviye getirdiklerini belirtti.



Alt ve üst yapının yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de önem verdiklerini ifade eden Arıcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçme suyu daha önce sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmıyordu. 239 kilometre yeni içme suyu hattımız ve arıtma tesisimizle hizmete girmiş durumda. Bu sayede vatandaşlarımız 7 gün 24 saat memba kalitesinde suya kavuştu. 61 kilometre kanalizasyon şebekesi, 150 kilometre sıcak asfalt ve kilit parke çalışması gerçekleştirdik. Terör mağduru vatandaşlarımız için 5 etapta yapılan 3 bin 87 konut tamamlandı ve vatandaşlarımız yerleşmeye başladılar. Dicle Nehri'nin çevresinde toplam 200 dönümü bulan 11 parkı vatandaşlarımızın daha huzurlu saatler geçirmesi için hizmete sunduk. Dicle Nehri'nin yanında Türkiye'nin en büyük dikey bahçesini gerçekleştirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunmayan bir bilim merkezini çok yakın zamanda hizmete sunacağız. Millet Kıraathanesi'ni hizmete açtık. Birkaç ay içerisinde yeni belediye hizmet binamızı da hizmete açacağız. Spora önem veriyoruz. Belediye bünyesinde kadın ve erkek iki voleybol takımı bulunuyor."

Arıcan, yaklaşık 3 yılda 10 yıllık hizmet gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Cizre'nin tarihi ve kültürel değerlerini de koruduklarını aktardı.

"İlçedeki önemli tarihi eserleri de gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızın ziyaretine açmaya çalışıyoruz." diyen Arıcan, şunları kaydetti:

"Kamulaştırdığımız Mehmet Ağa Kasrı restorasyon ile çok güzel bir görünüme sahip olacak. Ayrıca eski belediye binası Cizre Müzesi olacak. Kırmızı Medrese gibi tarihi mekanlardaki çalışmaları da tamamlayarak yaz aylarında ciddi şekilde yerli, yabancı turist çekmeyi hedefliyoruz. İlçemiz yeni renkleri ve görkemiyle vatandaşlarımızın ziyaretini bekliyor."

"İlçenin çehresi değişti"

Vatandaşlardan 27 yaşındaki Sertaç Ardıç, ilçede son 3 yılda önemli hizmetlerin yapıldığına şahit olduklarını belirterek, eski günleri bir daha yaşamak istemediklerini söyledi.

Yekta Aşut da 3 yıl terörün ilçede neden olduğu tahribatın yürütülen çalışmalarla sona erdiğini aktardı.

İlçede çoğu yeniliklerle görevlendirme yapılan belediye ile tanıştıklarını aktaran Aşut, "İlçemizin çehresi değişti. Eğitim, kültür, spor başta olmak üzere birçok yeniliklerle kayyum belediyesi sayesinde tanıştık." diye konuştu.

Aşut, ilçeye kazandırılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "İlçemizin huzur içinde olması bizi çok mutlu ediyor. Umut ediyoruz ki bu hizmetler devam eder. Devlet büyüklerimize bu hizmetleri sağladıkları için minnet duyuyoruz. İlçenin gerçekten çehresi değişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA