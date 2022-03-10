Devlet Başkanı Zelenskiy - Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından Mariupol'deki doğum hastanesinin vurulma anının görüntüsünü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin."