Devlet Başkan Buhari: 'Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlet Başkan Buhari: "Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor"

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Devlet Başkan Buhari:

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin, tarihinin en zor dönemini yaşadığını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin, tarihinin en zor dönemini yaşadığını belirtti.

Buhari, ülkenin bağımsızlığının 61'inci yılı dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, son 18 ayda artan güvenlik sorunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekonomik istikrarı engellediğini söyledi.

Ülkenin 1967-1970 yıllarındaki iç savaş da dahil olmak üzere, tarihte daha büyük zorluk dönemi görmediğine işaret eden Buhari, "Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor." dedi.

Buhari, ülkede güvensizliğin artmasının ve Kovid-19 salgınının etkisinin, 2020'de ekonomiyi istikrara kavuşturma önceliklerini engellediğini kaydetti.

Nijeryalıların Kovid-19'u ciddiye almaları gerektiğini ifade eden Buhari, salgının yayılmasını önlemek için sosyal önlemlere uymaya çağrısı yaptı.

Buhari ayrıca, bazı ülkelerin küresel aşıları kendilerine saklamasının ve diğerlerinin erişimine izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Nijerya, İngiltere'den bağımsızlığını 1960'da kazanmıştı.

Son iki yılda ülkenin birçok yerinde; özellikle okullarda insan kaçırma, terör saldırıları ve silahlı çete üyelerinin saldırıları artmaya devam ediyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak motorları yapımında, savaş uçaklarıyla ilgili ne gibi adımlar atacağız, konuştuk. Allah nasip ederse uçak motorları...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Oğuzhan Asiltürk
Magazin Şans Oyunları Ezgi Mola Ebru Şallı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Palabıyık Balotelli Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Mehmet Fatih Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Devlet Başkan Buhari: 'Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 16:02:53. #1.11#