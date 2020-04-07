"Devlet bankalarındaki yakınlığı özellerden de görmek istiyoruz" Yaşanan COVID-19 krizi ortamında Kayserili sanayicinin moralini yüksek tuttuğunu, 'sorun küresel çözüm yerel' sloganı ile hareket ettiğini belirten Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, "Uygun koşullarda finansman ihtiyacını önümüze en büyük sorun olarak koyduk" dedi.

Yaşanan COVID-19 krizi ortamında Kayserili sanayicinin moralini yüksek tuttuğunu, 'sorun küresel çözüm yerel' sloganı ile hareket ettiğini belirten Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, "Uygun koşullarda finansman ihtiyacını önümüze en büyük sorun olarak koyduk" dedi. Kaynak: Dunya.com