Devlet Bahçeli: "Zaman Geçse de Bizans'ın Varisleri İntikam Almak İçin Kuyruğa Giriyorlar"

Devlet Bahçeli: "Zaman geçse de Bizans'ın varisleri intikam almak için kuyruğa giriyorlar"

"Malazgirt, hak ile haccın çatışmasına, hak ile batılın çatışmasına sahne olmuştur"

"Bizans ne yaparsak yapalım tarihten silinmedi. Ne yaparsak yapalım Bizans fitnesi ete kemiğe bürünüp 947 yıl önceki hezimetin rövanşını almak istiyor"

"947 yıldır Türkleri Anadolu'dan çıkarmanın planlarını yapıyorlar"