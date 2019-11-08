08.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:22

Devlet Bahçeli: "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır."

Kaynak: AA