Devlet Bahçeli Sungurlu'da Karşılandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'a giderken Sungurlu'da mola verdi.

Partisince Samsun'da düzenlenecek olan mitinge giden Devlet Bahçeli, Sungurlu ilçe girişinde bir dinlenme tesislerinde durarak partilileri selamladı.

MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan ve partililer tarafından karşılanan Bahçeli, partililerle bir süre görüştükten sonra Samsun'a hareket etti. - ÇORUM