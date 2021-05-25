Devlet Bahçeli "(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz"

Devlet Bahçeli "(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz" Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek"