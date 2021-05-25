Devlet Bahçeli "(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz"
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Devlet Bahçeli "(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Devlet Bahçeli "(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz" Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek"

Devlet Bahçeli "(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz"

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek"

Devlet Bahçeli '(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz'
Devlet Bahçeli '(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz'
Devlet Bahçeli '(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz'
Devlet Bahçeli '(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
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Bahçeli'den Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez."

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Devlet Bahçeli "(Sedat Peker) Türkiye'nin gündemi video kayıtlarla rehin alınamaz" - Haberler
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