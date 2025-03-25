Devlet Bahçeli sağlık durumu nedir SON DAKİKA?

Mhp kaynakları ve parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda ise Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve en kısa zamanda aktif görevine döneceği ifade edildi. Peki, Devlet Bahçeli'nin son durumu ne? İşte resmi açıklamalar ve güncel gelişmeler…

DEVLET BAHÇELİ SAĞLIK DURUMU NEDİR?

MHP lideri Bahçeli, yakın zamanda bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli'nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP'li Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de kurduğu ramazan çadırını ziyaret ederek partililerle birlikte iftar yaptı."Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili sorusuna, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok" yanıtını verdi.