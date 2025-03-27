Devlet Bahçeli sağlık durumu ne SON DAKİKA? Devlet Bahçeli iyileşti mi, son durum nedir?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı. Özdemir, MHP lideri Bahçeli'nin bayram sonrası mesaisine başlayacağını söyledi. Devlet Bahçeli sağlık durumu ne?

DEVLET BAHÇELİ SAĞLIK DURUMU NE?

tv100 sunucusu Kübra Par, İsmail Özdemir'in açıklamasını paylaştı. Par, "MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den aldığımız yeni bir bilgiye göre 'Bayram sonrası genel başkanımız inşallah mesaisine başlayacaktır.' dedi." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetti.