MHP Lideri Devlet Bahçeli, Roma - Real Madrid Maçına Davet Edildi

Tüm dünyada merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Roma-Real Madrid maçına, MHP Başkanı Devlet Bahçeli de davet edildi.

CENGİZ ÜNDER'İN TAKIMINDAN ÖZEL DAVET

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.



Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

NADAL VE BANDERS DA DAVETLİ

Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi.