Devlet Bahçeli'nin 'indirim' çağrısına ilk karşılık Naim Karataş'tan

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Ekonomik saldırıların püskürtülmesi noktasında zincir marketlerin indirim adımı atmaları noktasında çağrıda bulunan ve bunun için MHP teşkilatının ziyaretler gerçekleştirmesi yönünde öneride bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilk karşılık MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'tan geldi.

MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, partililer ve Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş fiyatlarda olumlu değişimlerin yapılması noktasında gerekenin yapılması hususuna dikkat çekti.

Vatandaşların daha rahat olması ve ekonomik saldırıların püskürtülmesi için gereken adımların atılacağını dile getiren MHP İl Başkanı Naim Karataş genel merkezin bildiri olarak yayımladığı yazıya işaret ederek "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, partimizin 30.11.2021 tarihli grup toplantısında dile getirdiği "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır." şeklindeki ifadeler, partimizce başlatılan kampanyanın ilk işaret fişeği olmuştur.

Nitekim Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısına bazı firma ve kuruluşların olumlu karşılık verdiği, ardından da bir kısım tüketim mallarının fiyatlarında indirime gidildiği memnuniyetle görülmüştür.

Bilindiği gibi, döviz kurundaki suni artış bahane edilerek uzun zamandır ekonomide olumsuz ve karamsar bir hava estirilmek istenmiştir.

Birtakım fırsatçılar da spekülatif ortamdan yararlanıp temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında aşırı artışlar yapmışlardır.

Piyasa spekülatörleri ve kara doymayan bazı simsarlar, mal stoklamak ve dövizdeki artışa paralel zamlar yapmak suretiyle fahiş kazançlar elde etmişlerdir.

Ölçüsüz fiyat artışı furyası ve gerçek üstü piyasa şartları sebebiyle vatandaşlarımızın alım gücü düşmekle kalmamış, ekonomik sıkıntılara duçar olan halkın önemli bir kesimi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlamıştır.

Ancak kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin hayata geçirilmesi üzerine, döviz kurunda uzun süredir biriken spekülatif köpük temizlenmeye başlamış, dolara koşma yarışı da sonlandırılmıştır.

Birkaç gün öncesine kadar hızına yetişilemeyen kur artışları, yeni mevduat sistemiyle dizginlenmiş, piyasalar hızla sakin bir havaya bürünmüştür.

Hem kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş artışlarla vatandaşı soyma yarışına giren bazı firma ve kuruluşların, hem de siyasi spekülatörlerin kar oyunu bozulmuştur.

Piyasalarda beklenen güven, yine hükümetten beklenen adımlarla sağlanmıştır. Ancak kurdaki düşüş hızı, kur bahane edilerek her alanda, her kalemde arttırılan fiyatların gerçek ve makul rakamlara indirilmesinde görülmemektedir" ifadelerine de yer verdi. - ERZURUM