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Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüleri!

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Bugün, Alparslan Türkeş'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret ederek dua etti. Bu ziyaret, Bahçeli'nin kamuoyuna yansıyan ilk görüntüsü oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından yaklaşık iki aylık bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. 4 Şubat 2025 tarihinde kalp kapakçığındaki dejenerasyon nedeniyle ameliyat edilen Bahçeli, tedavi sürecinin ardından bugün, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

DEVLET BAHÇELİ'NİN İLK GÖRÜNTÜLER

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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