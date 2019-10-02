'Devlet Bahçeli'nin durumu kritik' iddialarına MHP'den yalanlama

'Devlet Bahçeli'nin durumu kritik' iddialarına MHP'den yalanlama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

02.10.2019 23:31
'Devlet Bahçeli'nin durumu kritik' iddialarına MHP'den yalanlama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.


Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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