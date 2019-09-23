Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldiANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

23.09.2019 20:22
Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne geldi

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede kontrol amaçlı yatırılmıştı. Genel tetkiklerinin tamamlanmasının ardından zorunlu yatışı gerekli görülmeyen Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bahçeli'nin taburcu olduktan sonra MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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