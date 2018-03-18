Son Dakika! Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi

Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi. Devlet Bahçeli, 1167 oyla MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

1167 OYLA YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Devlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında, salonda hazır bulunan 1176 delegenin tamamının imzasıyla Genel Başkanlığa tek aday gösterildi. Devlet Bahçeli, 1167 oyla MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

MYK VE BAŞKANLIK DİVANI'NDA YENİ İSİMLERE YER VERMESİ BEKLENİYOR

İHA'nın aktardığına göre, 1207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda önce genel başkan, ardından MYK seçilecek. Seçimlere tek liste ile gidilmesi planlanıyor. 2019 yılındaki seçimlere AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin partisinin hem MYK'da hem de Başkanlık Divanı'nda yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Teşkil edilen kurultay divanının değerli başkan ve üyeleri, dost ve kardeş ülkelerin saygın temsilcileri, teşrif eden saygıdeğer misafirler, fedakar ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, asenalar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, medyamızın değerli mensupları hepinizi selamlıyorum.

Gönülleri birleşenler selam sizlere. Gözünde bayrak, gönlünde vatan, gövdesinde hayatın yükünü taşıyan muhteşem milli varlığa selam olsun. Millet ve memleket sevdalılarına selam olsun. Emek ve ömür veren tertemiz vicdanlara selam olsun. Söz ak, gözü tok, duruşu dik, duyuşu berrak, feraset kalelerine selam olsun.

Turan illerine, Türkistan diyarlarına, kızıl elma ülküsü ile yürüyen nesillere, dava arkadaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Nice badireleri yenerek nice belaları ezerek nice engelleri geçerek, hamdolsun 12. Olağan Büyük Kurultayımıza kavuştuk. Bu muazzam diriliş ruhu ile buluştuk.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde toplandık, Türk milletinin muzaffer ruhunu cihana ilan etmek için seferber olduk. Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor. Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara; Gümbür gümbür, işte buradayız. Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla taşeronlarını zangır zangır titretiniz. Ezan susmaz, bayran inmez, vatan bölünmez diyen, kutlu irade nerede?

"BİZİM İÇİN VEFA SADECE BİR SEMTİN İSMİ DEĞİLDİR"

Kurultayımızın milletimize, geleceğimize, partimize, Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hilal bakışlılar, bozkurt duruşlular hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Duruşu olanın dev gibi bir davası, devasa hayalleri vardır. Duruş aynı zamanda iddia, irfan, yüksek karakter ve kararlılık mahsulüdür. Kıpırdamadan duranın değil, duruşu ile hareket edenin gelecek hakları bulunacaktır. Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur, ahlakidir, maneviler, halkın yanıdır. Biliyoruz ki Türkiye'nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır. Duruşumuz Türkiye'dir, Türklüktür, Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Vefa ise duruşa manevi öz katan imanı asalettir. Bizim için vefa sadece bir semtin ismi değildir. Vefası olmayının milli ve manevi değerlere vedası kesindir. Vefası olmayan, kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır.

MHP demek şühedaya vefa demektir, millete beka demektir. Beka, var oluşumuzdur, payidarlığımızdır. Sonsuzluk ırmağına akışımızın ana yatağıdır.

MHP'yi darbe kanallarından durduramayanlar bu defa farklı iddialar ile ortaya çıktılar. 10 Ocak 2016'da dedik ki, kurultayımızın tarihi 18 Mart 2018'dir. 2 yılı aşan bir süreyi geride bırakıp 18 Mart'a geldik, siz söyleyiniz, sözümüzü milim ödün vermeden tuttuk mu? 12. Olağan Büyük Kurultayımıza gelinceye kadar ne kadar kepazelik, travma, skandal varsa maruz kaldık. Oyunları tümden bozduk. Bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır.

Ederi 1 dolar olan şerefsizlere verilecek ne bir karış toprağımız ne de bir tek insanımız vardır.

Bir yanda Afrin'den Suruç'a kadar küresel ölçekte bir şiddet sarmalı sahaya indirildi. Sivil ve masum vatandaşlarımız hedef alındı. Şehit naaşları ağıtlarla son yolculuklarına uğurladı. 20 Temmuz 2015'ten bu yana 1461 evladımız şehit düştü. 15 Temmuz'da tarihin en şiddetli işgal teşebbüslerinden birisine milletçe maruz kaldık. Belirli aralıklarla dayatılan sözde özerklik ilanları bunun habercisiydi. 4. aşamada ise İran'ın, ABD'nin ve İsrail kanalıyla çözülerek Kürdistan'ın son kısmının inşası hedeflenmişti. Bu nedenle MHP ile uğraşıldı, MHP ameliyat masasına yatırıldı.

Hem MHP hem de partisiyle birlikte sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel kuşatmaya alındı. Bu kuşatmaya tesir düzeyi yüksek ilk vuruş 15 Temmuz'da Türk milleti tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci vuruş 24 Ağustus 2016 Fırat Kalkanı Harekatı, üçüncüsü ise Zeytin Dalı Harekatı'dır. Tehlike geçti mi? Asla. İşbirliği ve uzlaşmaya kulak tıkayamazdık.

CHP'YE "ÇİFTLİK BANK" BENZETMESİ



CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacaktır. CHP yeri geldiğinde devlet kurduğunu söyleyen, yeri geldiğinde de yıkıma mihmandarlık, yozlaşmaya işbirlikçilik yapan siyasi cüruftur. Şu anda CHP ele geçirilmiş, kontrol ve denetimi Türkiye karşıtı mihraklara geçmiştir. Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla CHP'nin tevatür, tezgah ve tezviratları birdir, aynıdır.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır.

Türklerle Kürtler arasında ayrımcılık sokmak şerefsizliktir. Kürt kökenli kardeşlerimizi dışlayan bir milliyetçilik olamayacaktır. Bozkurt sembolü yapan askerlerimizin cezalandırılmasını isteyenler haindir. PKK'lı hainler en büyük kötülüğü Kürt kökenli kardeşlerimize yapmışlardır. Vatan birdir, millet birdir, devlet birdir, bayrak birdir, dil birdir. Başkentimiz Ankara'dır. Bağımsızlığımızın eseri İstiklal Marşımızdır.