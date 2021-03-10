Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve...
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Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve...

10.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:31
Devlet Bahçeli:

Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum.

Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum. Söylenenler reva mıdır, hakkaniyete sığmakta mıdır?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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