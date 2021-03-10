Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve...

Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum.