Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve...
10.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:31
Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum.
Devlet Bahçeli: "MHP'de yıllarca görev alan veya aramızda bulunan değerli arkadaşlarımı İP'in yönetiminden istisna tutuyor, malum ve mezkur ağır ve acınası suçlamaları vicdanlarında tartmalarını diliyorum. Söylenenler reva mıdır, hakkaniyete sığmakta mıdır?" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı