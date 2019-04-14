Devlet Bahçeli: "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"Rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz"

"Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır."

Kaynak: İHA