Devlet Bahçeli: "Mazbatayı Stadyuma Taşımak, Taraflar Arasındaki Rekabeti Siyasi Düşmanlığa...
Devlet Bahçeli: "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur.
Devlet Bahçeli: "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
"Rakamları görmeden, rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz"
"Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır."
Kaynak: İHA