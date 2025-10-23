Devlet Bahçeli 'kurucu önder' dedi mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde dile getirdiği ve tartışmalara yol açan "kurucu önder" ifadesine açıklık getirdi. Bahçeli, "Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. 'Kurucu Önder' ifadesini o yüzden kullandım." dedi.

DEVLET BAHÇELİ "KURUCU ÖNDER" DEDİ Mİ?

Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' ifadesini kullanması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Oda TV'ye konuşan konuşan MHP lideri, söz konusu ifadenin bağlamından koparıldığını ve farklı yorumlandığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecini "İki nokta arasında düz bir çizgi" tanımıyla anlatan Bahçeli, "Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. 'Kurucu Önder' ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak" dedi.