Devlet Bahçeli koronavirüs oldu mu? Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiası doğru mu?
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Devlet Bahçeli koronavirüs oldu mu? Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiası doğru mu?

02.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:24
Devlet Bahçeli koronavirüs oldu mu? Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiası doğru mu?

Sosyal medyada MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında "Devlet Bahçeli koronavirüs'e yakalandı" iddiası gündem oldu. Peki, Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiası doğru mu? Devlet Bahçeli koronavirüs oldu mu?

Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı. Sosyal medyada da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiası doğru mu? Devlet Bahçeli koronavirüs oldu mu?

DEVLET BAHÇELİ KORONAVİRÜS OLDU MU?

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Candaş Tolga Işık'a konuşarak iddiaların yalan olduğunu söyledi. Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli covid oldu' söylentisini sordum, 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi"

DEVLET BAHÇELİ'NİN KORONAYA YAKALANDIĞI İDDİASI DOĞRU MU?

Devlet Bahçeli koronavirüs oldu mu? Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiası doğru mu?

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