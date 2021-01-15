Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı mı oldu? Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu?
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Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı mı oldu? Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu?

15.01.2021 12:24 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:28
Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı mı oldu? Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu?

Çin'den gelen koronavirüs aşısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı oldu. Peki, Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı mı oldu? Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu?

Kovid-19 aşısı Cuma günü ilk olarak sağlık çalışanlarına olmak üzere vurulmaya başlandı. Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı mı oldu? Kemal Kılıçdaroğlu aşı oldu mu?

DEVLET BAHÇELİ KORONAVİRÜS AŞISI MI OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı oldu. Bugün gelen son dakika haberlerine göre,MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de koronavirüs aşısı yaptırdı. Bahçeli, "Tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU KORONAVİRÜS AŞISI OLDU MU?

Daha önce aşı yaptırmak istediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılanma çağrısına karşılık, "Dün akşam sayın Sağlık Bakanı aradı, çağrı yaptı. 'Tabii' dedim. Ben de gerekirse refakat ederim dedi. Bugün, yarın aşı olacağım" demişti.

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