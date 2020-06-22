Devlet Bahçeli kimdir? Devlet Bahçeli hayatı ve biyografisi!
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Devlet Bahçeli kimdir? Devlet Bahçeli hayatı ve biyografisi!

MHP lideri Devlet Bahçeli hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Devlet Bahçeli kimdir? İşte, Devlet Bahçeli hayatı ve biyografisi!

Devlet Bahçeli kimdir? Devlet Bahçeli hayatı ve biyografisi!
22.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:08

Türk siyaset dünyasının önemli isimlerinden Devlet Bahçeli hakkında zaman zaman araştırmalar yapılıyor ve Devlet Bahçeli kimdir? Devlet Bahçeli hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ocak 1948

Kaç yaşında: 72yaşında

Nereli: Osmaniye

Eğitim: Gazi Üniversitesi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) genel başkanı ve eski başbakan yardımcısı. Ülkü Ocakları'nın kurucularından olan Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihinden beri MHP genel başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1999 ve 2002 yılları arasında Bülent Ecevit tarafından kurulan Koalisyon hükümeti'nde başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21., 23., 24., 25., 26. ve 27. Dönem Osmaniye milletvekili olarak meclise girmiştir.

Politikaya girmeden önce Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenen ve bu alanlarda çalışmalar yapan Bahçeli, Alparslan Türkeş'in vefat etmesinin ardından yapılan kongrede MHP Genel Başkanı seçilmiştir. İlk defa 1999 Türkiye genel seçimlerinde MHP Osmaniye milletvekili olarak meclise girmiştir. 2002 Türkiye genel seçimlerinde partisi baraj altında kalınca genel başkanlık görevinden istifa etmiştir fakat 2003 yılında yapılan kongrede genel başkanlığa tekrar seçilmiştir.

MHP'nin Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde %4,39 oy kaybederek %11,90'a gerilemesinin ardından 547 delege olağanüstü kurultay taleplerini MHP Genel Merkezine iletmiş fakat Bahçeli, kurultay çağrılarını reddetmiştir. Muhalifler partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmış, 19 Haziran 2016 tarihinde bir kurultay yapılmıştır ve parti tüzüğündeki 'olağanüstü kurultaylarda genel başkan seçimi yapılmasını' engelleyen madde değiştirilmiştir. Fakat Yargıtay'ın kararıyla yapılan bu değişiklikler durdurulmuştur.

Yazdığı kitaplar

Bahçeli'nin yazdığı kitapların isimleri şu şekildedir:

• 2011 Seçim Beyannamesi

• Türkiye Gündemi ve Genelgeler

• Gizli Gündemler "Demokrasi, Özgürlük, Anayasa"

• Millet ve Devlet Bekası İçin Güç Birliği

• Referanduma Doğru İstanbul'da Bayramlaşma

• Ülkü ve Şuur

• Bölücü Terörün Siyasallaşma Süreci (Yıkım Projesi)

• Bin Yıllık Kardeşliği "Yaşa ve Yaşat" Mitingi

• "Var Ol Türkiye" MHP 9. Olağan Büyük Kurultayı

• Çözülen Ülke Türkiye ve Tavrımız

• Çözülen Ülke Türkiye ve Ülkümüz

• MHP 40. Yıl - Bir Hilal Uğruna

• Ortak Akılda Buluşma

• Siyasi Hayat ve Normalleşme Süreci

• Yönetilmeyen Türkiye "Kutuplaşma, Kargaşa ve Kaos"

• Teslimiyet ve Açılım Siyaseti "Demokrasi, Ekonomi, Güvenlik"

• Terör Kıskacında Türkiye: Tarihi Uyarı

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