Devlet Bahçeli Kavşağı'ndaki Türk Bayrağı motifi yenilendi
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Devlet Bahçeli Kavşağı'ndaki Türk Bayrağı motifi yenilendi

24.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:39
Devlet Bahçeli Kavşağı'ndaki Türk Bayrağı motifi yenilendi

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez Şehzadeler ilçesi sınırlarında bulunan Devlet Bahçeli Kavşağı'ndaki Türk Bayrağı motifini bakımdan geçirdi.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez Şehzadeler ilçesi sınırlarında bulunan Devlet Bahçeli Kavşağı'ndaki Türk Bayrağı motifini bakımdan geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Devlet Bahçeli Kavşağı'nın geçiş güzergahında bulunan yeşil alan üzerine yapılan Türk Bayrağı motifine bakım yaptı. Motifin temizliğini yapan ve taşlarını yenileyen ekipler, aynı zamanda bölgedeki yeşil alanların da düzenlemesini gerçekleştirdi. İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, zamansal ve mevsimsel koşullar nedeniyle deforme olan, eskiyen ve buna benzer durumda olan bölgelere de anında müdahale ettiklerini dile getirdi. Göktaş, "Devlet Bahçeli Kavşağı'nda bulunan ve bayrağımızı temsil eden motifte de bakım çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu yöndeki hassasiyetimiz ve çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Devlet Bahçeli Kavşağı'ndaki Türk Bayrağı motifi yenilendi
Devlet Bahçeli Kavşağı'ndaki Türk Bayrağı motifi yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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