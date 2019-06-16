Devlet Bahçeli Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi ( MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fatih Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Bahçeli'yi Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve yönetimi karşıladı. Bahçeli kulüp binasına gelerek kulüp hakkında bilgi aldı. Bu sırada Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da kulüp binasına gelerek Bahçeli'nin ziyaretine eşlik etti.

1959'DA KARAGÜMRÜKLÜ ODUM

Bahçeli, Karagümrük'ün başka bir yer olduğunu belirterek, "Ben 1959-1960'da Karagümrüklü oldum. O zamanlar İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'da baktık ki Karagümrük fırtınası var. Ondan sonra Karagümrüklü olarak geldim buraları gördüm. Çok önemli sonuçlar aldınız. Bize ne düşüyorsa her zaman emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Burası çok önemlidir. İnşallah tekrar eski günlerine dönecektir.

BU STAD TÜRKİYE'NİN WEMBLEY'İ

Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ise Bahçeli'ye Karagümrük Spor Kulübü hakkında bilgi vererek, "Arapça yazılı kupalarımız bile var. Yabancı takımlarla müsabaka yapmış ilk kulübüz. Aslında bu stat, Türkiye'nin Wembley'i. Buradan geçmemiş bir spor adamı, spor adamı sayılmaz. Böyle nostaljik bir durumu var. Profesyonel 126 tane spor kulübü var, tesisi ve stadı olmayan tek kulüp biziz. Hepsinin iyi kötü bir şeyi var. İnşallah sayenizde o da olacak" dedi.

SPORCU ÇOCUKLAR BABALAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Ziyaret sonrası Bahçeli'ye bir klasik otomobil maketi ve bir tablo hediye edildi. Bahçeli kulüpten ayrılırken sporcu çocuklar Bahçeli'nin yolunu keserek önce elini öptü daha sonra babalar gününü kutladı.





Kaynak: DHA

- İstanbul