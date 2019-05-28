Devlet Bahçeli: "Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına...

Devlet Bahçeli: "Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına...

Devlet Bahçeli: "Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum.

Devlet Bahçeli:

Devlet Bahçeli: "Hükümetin ve devletin sonuna kadar arkasında durduğumuzu tekraren muhataplarına ilan ediyorum. Milli bekamızın müdafaası için her fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA
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