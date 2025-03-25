Devlet Bahçeli entübe mi edildi? Devlet Bahçeli entübe edilirse ne olur?

5 Şubat'ta kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. İletişim Başkanlığı'ndan söz konusu haberlere ilişkin yapılan açıklamada " Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Planlanmış istirahat süresi içinde bulunan Bahçeli, evinde çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Devlet Bahçeli entübe mi edildi? Devlet Bahçeli entübe edilirse ne olur?

DEVLET BAHÇELİ ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Resmi X hesabından yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

"EVİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

ENTÜBE (ENTÜBE ETMEK) NEDİR?

Entübe, hastanın anestezi, sedasyon ya da şiddetli hastalık sırasında rahat nefes almasına yardımcı olmak için, endotrakeal tüpün kişinin ağzından geçirilip ardından soluk borusuna yerleştirildiği bir süreç olan entübasyon işleminin uygulanmasıdır