Devlet Bahçeli: "Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara...
Devlet Bahçeli: "Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.
27.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:09
Devlet Bahçeli: "Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır."
Kaynak: AA