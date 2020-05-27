Devlet Bahçeli: "Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara... Devlet Bahçeli: "Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.

Devlet Bahçeli: "Dünden ders alarak geleceğin muhteşem ve muazzez günlerine inanıyorum ki, şartlara ve olaylara körü körüne boyun eğmeyen Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır." Kaynak: AA