Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu Strateji Belgesine ilişkin açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır. Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargı Reformu Strateji Belgesi" ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yargı Reformu Strateji Programı" sürecinin MHP tarafından dikkatle takip edildiğini kaydeden Bahçeli, "Söz konusu Yargı Reformu Strateji Programı iki temel perspektif, dokuz amaç, altmış üç hedef, iki yüz elli altı faaliyeti baz ve esas almıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması umut ve memnuniyet verici bulunmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğinden hareketle, adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğini uzun bir süredir vurgulamaktadır. Gerek parti programımızda, gerekse de seçim beyannamelerimizde ana hedeflerimizden birisi olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenlerinin temin edilmesi olduğu açık bir gerçektir. Bu itibarla Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde güven veren ve erişilebilir bir adalet vizyonu amacını çok değerli gördüğümüzü herkesin bilmesinde yarar vardır. Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı demokratik rejim için hayati önemdedir. Hakim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olmalarıyla kanaat adaletinin tesisi, yargıya olan güveni kuşku yok ki güçlendirecek, hak ile haklı arasındaki muhtemele ve muhtelif uçurumu kapatacaktır. Adalet temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olmakla birlikte, devletin temeli, milli varlığın harcıdır.

Nitekim bu temel korunduğu müddetçe milli birlik ve dayanışma ruhu zayıf düşmeyecek, zedelenmeye maruz kalmayacaktır.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde, tüm kurumların mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, ifade özgürlüğüne ve özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olacaklarının irade beyanı ve bunun sağlanacağının ifadesi çok isabetli bir hedeftir. Ayrıca insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargıla(n)ma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin arttırılması kapsamında belirlenen ilkelerin bizim de geçmişten bugüne savunduğumuz, üzerinde durduğumuz konular arasında olduğu aşikardır.

Demokrasinin kalıcılığı ifade özgürlüğüyle bire bir bağlantılıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşımı da budur.

Hak ve özgürlüklerle adalet sisteminin işleyişi arasındaki sağlıklı ve dengeli irtibat ve illiyet bağı aynı zamanda toplumsal huzur ve iç barış ortamı için vazgeçilmez önemdedir. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bunun iyi niyet ve samimiyetle gözetilmiş olması büyük bir gelişmedir.

Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek olması, aynı zamanda hakim ve savcıların istekleri dışında çalıştıkları yerlerden tayin edilemeyeceklerinin belirlenmesi doğru ve yerinde bir tedbirdir.

Devlet hukuk demektir. Kaldı ki Türkiye bir hukuk devletidir. Adalet hem Türk devlet geleneğinin alameti farikası hem de milli bekanın nişanesidir. Hak arama yollarının açık olması etkin, objektif, verimli çalışan bir hukuk ve adalet sistemiyle mümkün olacaktır. Hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kararlılıkla icrası, hukukun temel ilkelerinden ve adaletin ruhundan hiçbir şart altında taviz verilmemesi başlıca dileğimiz ve temennimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin huzuru ve hukuk güvenliği için alınacak her karara, yapılacak her reforma destek verecek, katkı sağlayacaktır.

Adalet varsa ahlak vardır, bu sayede milli anılar parlak bir atiye mutlaka taşınacaktır.

Milli vicdan adaletle yaşayacak, adil ve hakkaniyetli bir yargı uygulamasıyla adalet duygusu kök salacak, böylelikle ülkemizin mutlak ve müessir gücü haline gelecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA