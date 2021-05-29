MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Şuşa'ya okul" projesiyle ilgili açıklama Açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Şuşa'ya okul" projesiyle ilgili açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Şuşa'ya okul' projesiyle ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılan Şuşa'da yapmayı planladıkları okulla ilgili olarak, "Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılan Şuşa'da yapmayı planladıkları okulla ilgili olarak, "Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından, 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ınn düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri bulunan Şuşa'ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının girişimiyle 9 derslikli bir okul yapmayı taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Bu kapsamda projelerini hazırladıklarını ve kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak da 30 Ocak 2021'i planlamıştık. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabii haklarıdır, bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa'ya yaptıracağı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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