Devlet Bahçeli'den siyaset gündemini hareketlendiren Meral Akşener daveti! Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı geldi. Bahçeli, "Akşener'in ittifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geri dön çağrısı yapan Bahçeli "İttifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır" sözlerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e siyasette dengeleri alt üst edecek bir çağrı geldi. Akşener'e seslenen Bahçeli, 'evine dön' çağrısı yaptı. Millet İttifakı hakkında konuşan Bahçeli, "Akşener'in ittifakının yürümeyeceğini görüp evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır" dedi.

"AYOSOFYA ZİYARETİ MEMNUNİYET VERİCİDİR"

Meral Akşener'in Ayosofya ziyaretini değerlendiren Bahçeli, "Ayasofya ziyareti memnuniyet vericidir. Kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER SON HARETİYLE ONLARDAN AYRIŞTI"

Bahçeli, "Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir" dedi.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİ KURACAĞI İDDİALARINA İLK YORUM

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarını da değerlendiren Bahçeli, "Sayın İnce, ince ince siyasi hedeflerini koyuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor"şeklinde konuştu. Bahçeli CHP ve İnce hakkında şu açıklamaları yaptı:

"CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında. CHP'de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz.Sayın İnce, ince ince siyasi hedeflerini koyuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. 37. Olağanüstü Kurultay bir fırsattı, bu fırsat kapısı ardına kadar açıldı. CHP, vaki geleneğiyle vahim gerçeği arasında kalmanın ağır sıkıntısını yaşıyor"