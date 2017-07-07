Devlet Bahçeli'den Partisinin İstanbul İl Teşkilatına Talimat

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın twitter adresinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Adalet Yürüyüşü' güzergahında bulunan MHP İlçe Teşkilatları ve Ülkü Ocaklarının 2 gün süreyle kapatılması talimatını verdiğini duyurdu.



Semih Yalçın'ın paylaştığı mesaj şöyle:



"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli İstanbul İl Başkanlığına bugün verdiği talimatla; ana muhalefet partisinin yürüyüş güzergahı üzerindeki partimizin bütün ilçe teşkilatlarının ve ülkü ocakları şubelerinin iki gün süreyle kapalı kalmasını istedi. Teşkilatlarımıza 'tahrik yürüyüşü' sırasında her türlü prokovatif eylemlere karşı tedbirli olmaları talimatını verdi."



- İstanbul