Bahçeli'den Finalde Penaltı Kaçıran Osman Çakmak'a: Hakkını Helal Etmesi Gereken Biri Varsa O da Sensin

MHP Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Ampute Milli Takımının Dünya Kupasında ikincliği göğüslemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, final maçında penaltı kaçıran Osman Çakmak'ın, "Penaltı kaçırdım Türk halkı hakkını bana helal etsin" sözlerine, "Kahraman kardeşim burada hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" cevabını verdi.

"YAPTIKLARINIZI UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN"

İşte Bahçeli'nin Ampute Milli Takımıyla ilgili yaptığı açıklama:

Meksika'da düzenlenen Ampute Dünya Kupasında ikinciliği kazanan Ampute Milli Takımımızı ve teknik heyeti kutluyor, hepsinin alınlarından öpüyorum. Final maçında penaltı kaçıran takım kaptanımız Gazi Odsman Çakmak üzüntüsünden olacak ki, "Türk milleti hakkını helal etsin" demiş. Kahraman kardeşim, müsterih ol bizim sende hakkımız yoktur fakat senin biz de hakkın pek çoktur. Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin ve arkadaşlarındır. Sizlerin bu vatan için bu millet için bu bayrak için yaptıklarınızı unutursak diyorum ki kanımız kurusun!