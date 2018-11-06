Bahçeli'den Finalde Penaltı Kaçıran Osman Çakmak'a: Hakkını Helal Etmesi Gereken Biri Varsa O da Sensin
MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Dünya Kupası finalinde penaltı kaçıran Osman Çakmak'ın, "Türk halkı bana hakkını helal etsin" sözlerine, "Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" cevabını verdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Ampute Milli Takımının Dünya Kupasında ikincliği göğüslemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, final maçında penaltı kaçıran Osman Çakmak'ın, "Penaltı kaçırdım Türk halkı hakkını bana helal etsin" sözlerine, "Kahraman kardeşim burada hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin" cevabını verdi.
"YAPTIKLARINIZI UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN"
İşte Bahçeli'nin Ampute Milli Takımıyla ilgili yaptığı açıklama:
Meksika'da düzenlenen Ampute Dünya Kupasında ikinciliği kazanan Ampute Milli Takımımızı ve teknik heyeti kutluyor, hepsinin alınlarından öpüyorum. Final maçında penaltı kaçıran takım kaptanımız Gazi Odsman Çakmak üzüntüsünden olacak ki, "Türk milleti hakkını helal etsin" demiş. Kahraman kardeşim, müsterih ol bizim sende hakkımız yoktur fakat senin biz de hakkın pek çoktur. Hakkını helal etmesi gereken biri varsa o da sensin ve arkadaşlarındır. Sizlerin bu vatan için bu millet için bu bayrak için yaptıklarınızı unutursak diyorum ki kanımız kurusun!
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Teşekkür ederim. Milletimin ellerinden öperim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sizin 2. olmanız bizim gönlümüzde 1. olmaktırCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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KOCA YÜREKLİ İNSANLAR SİZE GELENE KADAR MİLLİ TAKIMDAN KENDİ TAKIMLARINA KADAR NE HELALSİZ İNSANLAR VAR SÖZDE BİZ TÜRK EVLADIYIZ DİYEREK SOYANLAR ANANIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL HOŞ OLSUNNNNNNNNNNNNNN ÖNÜNÜZDE EGİLİYORUMMMMMMMMMMMMMMMCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Sende hakkını helal bahçeliCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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SEN HAKKINI HELAL ET KARDESIMCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır