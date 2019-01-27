Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'a Ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Basına kapalı ziyarette Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ile AK Parti ve MHP milletvekilleri yer aldı.

Yıldırım ve Bahçeli görüşmenin ardından kısa birer açıklama yaptı. Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Yıldırım, Cumhur İttifakının yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Yıldırım'ı öven MHP lideri ise, "MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; teşkilatın her değerli üyesi Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek onu İstanbul'da başkan olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA