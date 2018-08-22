Devlet Bahçeli'den ABD ve Yunanistan açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"Terör örgütleri görülüyor ki küresel güçlerin himayesi altındadır"

"Bir papaz uğruna Türkiye ile dostluk anlayışını yok farzedebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır?"

"Bu bir papaz meselesi değildir. ABD, darbeci yoldaşlarını korumak için bunu yapıyor"

"Yunanistan bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim"

"Türkiye geleceğini Katar'a bağlamış değildir"