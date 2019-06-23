Devlet Bahçeli'dan flaş seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA