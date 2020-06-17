Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezinden ayrıldı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezinden ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makam aracının çıkışı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezinden ayrıldı. Kaynak: AA