Devlet Bahçeli "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşme) Gündemi Davet Sahibi Belirler"
Devlet Bahçeli "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Gündemi davet sahibi belirler" "Bu Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bir açıklama ise doğrudur.
Devlet Bahçeli "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Gündemi davet sahibi belirler"
"Bu Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim böyle bir açıklamamız yoktur"
"Görüşme konusu gündeme gelirse katılabileceğimizi ifade ediyoruz"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sorularını cevapladı.