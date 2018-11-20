Devlet Bahçeli "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme) Gündemi davet sahibi belirler"

"Bu Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim böyle bir açıklamamız yoktur"

"Görüşme konusu gündeme gelirse katılabileceğimizi ifade ediyoruz"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sorularını cevapladı.