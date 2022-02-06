Devlet Bahçeli: "CHP'nin sandıktan birinci çıktığı '131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız" - Haberler
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Devlet Bahçeli: "CHP'nin sandıktan birinci çıktığı '131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Devlet Bahçeli: "CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız"" "Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim...

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Devlet Bahçeli : "CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız""

"Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrultulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli: CHP'nin sandıktan birinci çıktığı '131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız

Devlet Bahçeli: CHP'nin sandıktan birinci çıktığı '131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız

Devlet Bahçeli: CHP'nin sandıktan birinci çıktığı '131 seçim bölgesinde bu partinin gerçek yüzünü birer birer anlatacağız

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Kızılcahamam, Türkiye, Politika, Haber

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